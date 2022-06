Refus d'obtempérer : Jean-Luc Mélenchon "se vautre dans l'outrance et la caricature", tacle Olivia Grégoire sur LCI

"À chaque occasion, Jean-Luc Mélenchon a tendance à se vautrer dans l'outrance et la caricature", a-t-elle poursuivi. Face à "un drame avec la mort d'une jeune femme de 21 ans", plusieurs enquêtes ont été lancées, dont une de l'IGPN : "on va essayer de faire les choses dans l'ordre et dans le respect des principes républicains, qui peuvent déranger Jean-Luc Mélenchon", a-t-elle tancé. Et de poursuivre : "On va laisser la justice faire son travail. À l'aune de la lumière qui se fera sur les faits, des décisions seront prises".