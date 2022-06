"La police tue" : les propos de Jean-Luc Mélenchon divisent à gauche

Mais ces prises de position ne sont pas du goût de tous les membres de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Interrogée par franceinfo, la porte-parole du PS Dieynaba Diop estime que Jean-Luc Mélenchon a usé d'un vocabulaire "trop fort" et que "ça n’a jamais été notre ligne, c’est un tweet que je n’aurais pas fait". "Je n'ai pas les mêmes paroles. J'ai naturellement des paroles modérées", a également assuré sur franceinfo Renaud Le Berre, candidat écologiste dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, celle où a été éliminé Manuel Valls. "Quand il y a un drame de ce genre, il faut toujours être prudent, avoir tous les éléments d'enquête pour se prononcer", a-t-il estimé.

D'autres personnalités de gauche, en majorité du Parti socialiste, opposées à l'accord passé entre leur parti et celui de Jean-Luc Mélenchon ont également pris leur distance avec l'Insoumis. "La police nous protège. Des policiers tombent chaque année pour assurer la protection des Français. Ils méritent notre respect. Les insulter et les salir par électoralisme et par pur cynisme est irresponsable et indigne", a tweeté Bernard Cazeneuve.