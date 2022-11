Réintégration des soignants non vaccinés : le ministre de la Santé suspendu à deux avis

"Je prendrai ma décision après avoir reçu deux avis, dont celui de la haute autorité de santé", a expliqué le ministre de la Santé, se montrant cependant frileux à l'idée de réintégrer ces personnels de santé. "Il y a un niveau de sécurité sanitaire. On meurt tous les jours du covid en France. Peut-on accepter que des non-vaccinés soient à côté de personnes fragiles ? Il y a aussi un problème d’éthique, car il y a des soignants qui ont accepté la vaccination." De plus, François Braun a considéré que ce n’était "pas avec la réintégration des soignants qu’on résoudra les problèmes de l’hôpital". Un argument que partage l'Académie de médecine et qui a déjà été utilisé par le gouvernement, et par Emmanuel Macron lui-même. Nous l’avions d’ailleurs interrogé.

Tandis que l’Italie vient juste de réintégrer ses soignants suspendus pour cause de non-vaccination, le sujet est revenu dans le débat public français. Mais combien d’employés concerne-t-il ? Difficile à dire avec des données globales qui ne sont pas communiquées. Une chose est sûre, le nombre longtemps cité de 15.000 soignants n’est plus d’actualité et surtout, ne visait pas seulement des soignants mais "l’ensemble du personnel hospitalier", comme l'a précisé François Braun.