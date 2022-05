Gouvernement : qui est Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre des Sports et des Jeux olympiques ?

À quelques jours de Roland-Garros, le tennis français perd sa directrice générale. À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l'événement gagne une ministre. Ce vendredi, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont décidé de nommer Amélie Oudéa-Castéra à la tête du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Elle succède à Jean-Michel Blanquer, dont le portefeuille comprenait les Sports, et Roxana Maracineanu.