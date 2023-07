Remaniement : Aurore Bergé, une fidèle de Macron devenue ministre des Solidarités

Six ans après avoir soutenu Emmanuel Macron, elle entre au gouvernement. Aurore Bergé a été nommée ce jeudi nouvelle ministre des Solidarités. Elle remplace Jean-Christophe Combe. À 36 ans, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, dont le nom a souvent été évoqué lors des précédents remaniements, obtient son premier portefeuille gouvernemental. La suite d'une carrière politique démarrée il y a plus de deux décennies.

Nous sommes en 2002. Aurore Bergé, 16 ans, entame sa vie militante à l'occasion de la fondation de l'UMP et de l'arrivée au second tour de la présidentielle de Jean-Marie Le Pen. "C'est le séisme du 21 avril 2002 qui a marqué mon engagement", racontera-t-elle plus tard. "Je me serais engagée tôt ou tard, car c'était en moi depuis longtemps. Mais cette date a été un événement fondateur." Elle poursuit son chemin au sein de l'UMP et essaie, en 2010, de s'emparer de la présidence des "Jeunes Pop'", l'organisation de jeunesse du parti de droite. Sans succès.

Trois ans plus tard, en 2013, elle s'attire de nombreuses critiques dans son propre camp à l'occasion du mariage pour tous. Celle qui se définit comme "libérale, progressiste, féministe et européenne" se montre favorable à cette promesse de François Hollande, au contraire d'une grande partie de sa famille politique d'alors.