Remaniement : Gérald Darmanin reste à l'Intérieur, à la tête d'un ministère élargi

Il aurait voulu plus. Ces dernières semaines Gérald Darmanin a fait une campagne active pour Matignon ; Emmanuel Macron ayant un temps envisagé de le nommer à la place d'Elisabeth Borne. Mais le communiqué de l'Elysée publié ce jeudi soir a confirmé l'ancien maire de Tourcoing à son poste au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Toutefois, s'il reste à Beauvau, il reçoit de nouvelles attributions et devient ministre d'État. Signe de son importance au sein de cette équipe gouvernementale remaniée a minima, et de la confiance que lui accorde le président de la République.