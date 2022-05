"Ça m'a vraiment touchée" : Édith Cresson réagit à l'hommage que lui a rendu Elisabeth Borne

Pour Edith Cresson, "il n'y a qu'en France qu'on voit ça". "Ni Angela Merkel, ni Madame Thatcher, ni au Portugal où il y a eu longtemps une femme Premier ministre, on ne s'étonne que ça soit une femme [...] c'est stupéfiant cette situation", a-t-elle souligné. Et de conclure : "C'est une bonne chose que Mme Borne soit là, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a des grandes qualités et une très grande expérience et je pense que c'est un très bon choix".