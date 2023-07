"Être ministre, ce n'est pas parler dans le poste" : le message d'Emmanuel Macron au nouveau gouvernement

Ne souhaitant pas voir les individualismes (et les egos ?) croître, Emmanuel Macron a ensuite dit attendre "de la collégialité. Il n'y a pas de réussite individuelle s'il y a des échecs collectifs. Donc c'est un projet cohérent et ensemble que vous devez servir autour de la Première ministre". Dans la même veine, il a estimé qu'"être ministre, ce n'est pas parler dans le poste, c'est mettre en œuvre des décisions qui correspondent à une stratégie, une politique que mène la Première ministre, et sur la base (...) des décisions que vous prenez". "Et donc il faut diriger les administrations, c'est indispensable, jusqu'au plus près du terrain", a-t-il ajouté.

Des critiques en creux à d'anciens membres du gouvernement comme Marlène Schiappa, qui a souvent agacé pour ses prises de parole dans les médias sur des sujets tout autres que ceux de ses attributions, ou aux anciens ministres de l'Éducation nationale et de la Santé Pap Ndiaye et François Braun qui n'ont pas réussi à diriger avec autorité leurs équipes et leurs administrations.