Remaniement : fin de parcours pour Marlène Schiappa, l'ex-étoile de la Macronie

L'ex-adjointe au maire du Mans a dû attendre juillet et un remaniement opéré notamment pour exfiltrer le ministre des Solidarités Damien Abad, accusé de viol, pour que les deux têtes de l'exécutif se résolvent à faire de nouveau appel à elle, au secrétariat d'État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Mais toujours aussi prompte aux coups d'éclats et aux coups de communication, elle a lassé et parfois gêné l'action gouvernementale.

L'exemple le plus probant et le plus récent est son interview controversée au magazine de charme Playboy. Début avril, elle en faisait la Une, vêtue d'une robe blanche, et y défendait le droit des femmes à faire "exactement ce qu'elles veulent". Une initiative que la Première ministre avait qualifié de "pas du tout appropriée", le chef de l'État parlant d'"erreurs de communication". Sa successeure à l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, avait constaté que Playboy était le "condensé de tous les stéréotypes sexistes" et estimé que "quand on est ministre, on doit avoir le sens des responsabilités".