Remaniement : nommé ministre de l'Éducation, Gabriel Attal poursuit son ascension

En accédant au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal renoue avec ses premières amours. Élu député en 2017, il choisit de siéger au sein de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, et est rapporteur de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE). Très vite, souvent cité parmi les députés les plus actifs et les plus en vue de la macronie, il perce en dénonçant la "gréviculture" à la SNCF, et quelques mois plus tard, il fait son entrée au gouvernement, déjà rue de Grenelle.

Là-bas, Gabriel Attal est notamment chargé des dossiers de la jeunesse et de la mise en place du décrié Service national universel (SNU). Il y affirme un peu plus son ambition, une conseillère remarquant qu'il fait tout pour tenter de "manger son ministre de tutelle" Jean-Michel Blanquer. Il est remarqué pour ses qualités de communicant. Il y teste une nouvelle approche, en phase avec son temps et avec son âge, utilisant les réseaux sociaux et leurs stars. Il fait notamment appel à l'influenceur Tibo Inshape pour promouvoir le SNU, ce qui fait polémique. Il se montre également très doué pour défendre l'action de l'ensemble du gouvernement de façon plus "classique", ce qu'il fera à temps plein en étant nommé au porte-parolat.