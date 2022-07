Remaniement : Gérald Darmanin plus conforté que jamais malgré des polémiques en série

Une promotion que Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, n'a pas manqué de railler. "Celui qui a envoyé le Raid et le GIGN lorsque les Guadeloupéens demandaient plus de justice sociale est aujourd'hui en charge des Outre-mer", regrette-t-elle, dénonçant sur Twitter le "cynisme et mépris de la macronie".