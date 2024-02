Remaniement : qui est Marina Ferrari, nouvelle secrétaire d'État chargée du Numérique ?

La députée MoDem de Savoie Marina Ferrari est nommée secrétaire d'État chargée du Numérique. Elle remplace Jean-Noël Barrot, qui devient ministre délégué à l'Europe. Marina Ferrari est élue à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives, en 2022.

C'est une des nouvelles arrivantes au sein du gouvernement de Gabriel Attal. La députée de Savoie Marina Ferrari a été nommée secrétaire d'État chargé du Numérique ce jeudi et succède à ce poste à Jean-Noël Barrot, devenu ministre délégué aux Affaires européennes. Inscrite au sein du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, la parlementaire est membre de la commission des Finances, de l'Économie générale et du contrôle budgétaire. Aux dernières élections législatives, Marina Ferrari a remporté le scrutin au second tour avec un score de 59,33% contre la candidate Nupes Christel Granata.

La nouvelle ministre a fait des études de sciences politiques et de droit à Paris, en rêvant d'une carrière de diplomate. Avant son élection, elle exerçait en tant que cadre en charge des ressources humaines dans le numérique. Ces derniers mois, Marina Ferrari s'est vu confié une mission sur la réforme de la fiscalité locative avec sa collègue Renaissance Annaïg Le Meur. L'objectif de cette étude ? "Favoriser les locations de longue durée", alors que les résidences secondaires limitent l'accès au logement de certains habitants.

Après le scrutin de 2022, Marina Ferrari se décrit comme "une femme de terrain volontaire". Elle affirmait alors être "une Européenne convaincue", notamment grâce à ses origines – italiennes par son père et autrichiennes par sa grand-mère maternelle. Élue locale de 50 ans, elle est la nièce d'un ancien maire d'Aix-les-Bains et député UDF de Savoie… mais aussi la cousine de la journaliste Laurence Ferrari.