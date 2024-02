Remaniement : qui est Marie Guévenoux, nommée ministre déléguée chargée des Outre-Mer ?

Marie Guévenoux a été nommée ce jeudi ministre déléguée chargée des Outre-Mer. Cette députée Renaissance de l'Essonne remplace Philippe Vigier, qui quitte le gouvernement.

L'intégralité du casting gouvernemental est (enfin) connue. Et le portefeuille de l'Outre-Mer change de main : Philippe Vigier (MoDem) est remplacé par Marie Guévenoux. Cette députée Renaissance issue de la droite de l'échiquier politique voit sa loyauté récompensée, elle qui a régulièrement occupé des fonctions stratégiques au sein du parti d'Emmanuel Macron (trésorière, membre de la commission d'investiture) et à l'Assemblée nationale.

Âgée de 47 ans, la native d'Amiens a adhéré tardivement à En Marche!, après sa démission en 2017 du poste de directrice administrative et financière de l'équipe de François Fillon pour la présidentielle, en raison de la mise en examen de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Pénélope. Mais à l'instar d'Édouard Philippe, elle a entamé sa carrière politique aux côtés d'Alain Juppé, qu'elle a connu en 2002 et soutenu jusqu'à sa défaite à la primaire des Républicains 2017. "Nous, les juppéistes, on se reconnaît sur la rectitude et la loyauté, c'est ça qui nous anime", soulignait-elle en 2018.

Une solide expérience

Après un premier mandat de députée, celle qui se décrit comme une "besogneuse" a été réélue en juin 2022 dans la neuvième circonscription de l'Essonne. Depuis le début de la législature, elle occupait le poste prestigieux de première questeure de l'Assemblée, en charge des finances de l'institution. Une fonction qu'elle occupe dans la discrétion. "Je considère qu'une questure qui fonctionne est une questure dont on n'entend pas parler", expliquait-elle. En parallèle, elle est membre de la commission des Lois, au sein de laquelle elle a mené une mission d'information sur la réforme de la police judiciaire avec le député Insoumis Ugo Bernalicis (le rapport a été rendu en février 2023).

À noter que cette proche de Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique, a accumulé une solide expérience des rouages gouvernementaux, passant par différents cabinets ministériels, comme celui de Brigitte Girardin, déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, de Jean-Louis Borloo, à l'Environnement, ou encore de Xavier Darcos, à l'Éducation nationale.