Gouvernement Borne III : Emmanuel Macron va s'exprimer à 11h, juste avant un Conseil des ministres

Hormis Roland Lescure et Chrysoula Zacharopoulou, excusés, les 39 autres membres du gouvernement sont donc conviés pour ce dernier Conseil des ministres en présentiel avant la coupure estivale, qui permettra sans doute à Emmanuel Macron de distribuer quelques devoirs de vacances. Car l'entourage du chef de l'État a fait savoir que "sur chacun de ces portefeuilles" touchés par le remaniement, "il s'agit soit d'avoir une incarnation plus forte, soit une capacité à mettre en œuvre les réformes avec plus de rapidité et d'efficacité".

Le président doit par ailleurs encore expliciter lui-même cette feuille de route aux Français lors d'une prise de parole juste avant le Conseil, l'occasion peut-être aussi pour lui de dresser son propre bilan des "100 jours", un cap décrété le 17 avril afin de trouver un débouché à la crise des retraites. Il s'envolera ensuite pour une semaine en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée), où il tiendra par visio-conférence un ultime Conseil des ministres.