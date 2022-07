Remaniement : à peine nommés au gouvernement, ils sont déjà contestés

Le premier est attaqué pour son manque de sensibilité écologique, et son absence de prises de position à ce sujet. "Sixième ministre en charge de l'écologie en cinq ans, le choix de Christophe Béchu est symptomatique de l’absence de vision du gouvernement sur les enjeux environnementaux", a indiqué dans un communiqué Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Christophe Béchu "n’a jamais travaillé ni de près ni de loin sur un dossier environnemental", a tancé sur Twitter Sandy Olivar Calvo, porte-parole du mouvement écologiste Alternatiba.

Côté politique, Sandrine Rousseau (EELV) s'est étonnée de "n'avoir jamais croisé (...) sur la moindre lutte écologiste" le nouveau ministre de la Transition écologique. Beaucoup mettent également en exergue son vote en tant que sénateur contre l'interdiction des néonicotinoïdes et une tribune dans Valeurs actuelles contre le mariage homosexuel.

En revanche, l'ancien proche de Nicolas Hulot et ex-tête de liste du bloc de gauche aux régionales dans les Pays de la Loire Matthieu Orphelin a estimé que le maire d'Angers était "sensible aux thèmes de l'écologie, de la biodiversité, du logement et des transports et il mesure tout le retard pris. Maintenant, il va devoir aller gagner les arbitrages".