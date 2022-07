Nouveau gouvernement : une parité "réelle" loin d'être atteinte, selon le Haut Conseil à l'Égalité

Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été mis à l'amende par le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Si cette instance consultative indépendante a reconnu dans un communiqué que les 41 ministres et leur cheffe de gouvernement respectaient "une parité purement quantitative", avec 21 femmes et 21 hommes, elle déplore qu'il n'y ait pas par ailleurs une "parité de responsabilité".