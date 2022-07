Remaniement : l'opposition raille une majorité "en galère de recrutement"

De l'autre côté de l'hémicycle, le Rassemblement national ne s'est pas montré plus tendre. "Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le Président de la République ignore ainsi une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des Français d’une autre politique", s'est insurgée la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen. "Après le fiasco du Stade de France, les mensonges à répétition, l'incapacité à gérer la submersion migratoire et l'ensauvagement, Gérald Darmanin est.... promu!?! La Macronie se fiche du résultat des élections et des Français", a encore accusé Laurent Jacobelli, le porte-parole du parti d'extrême droite.