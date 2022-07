Remaniement : la parité respectée au sein du nouveau gouvernement, beaucoup de femmes secrétaires d’État

En effet, sur les 41 personnes qui composent ce nouveau gouvernement, dix sont des secrétaires d'État. Or, neuf postes sur dix sont occupés par des femmes. Hervé Berville est le seul homme du gouvernement à avoir reçu un secrétaire d'État qui est celui de la Mer. Il était dirigé précédemment par une femme, Justine Bénin, qui a dû quitter son poste suite à sa défaite aux législatives.

La parité n'est pas non plus respectée lorsqu'on regarde de près les nominations des ministres délégués où les hommes sont largement représentés. Sur les quinze en poste, six sont des femmes. Isabelle Rome reste chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Olivia Grégoire retourne au ministère de l'Économie en devenant chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Caroline Cayeux est chargée des Collectivités territoriales, Carole Grandjean est chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et Agnès Firmin Le Bodo est chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé.

Enfin, du côté des ministres, sur seize ministères, c'est moins d'un tiers qui sont dirigés par des femmes. Par ailleurs, seul un ministère régalien est occupé par une femme. Il s'agit de celui des Affaires étrangères, qui garde à sa tête Catherine Colonna. Par ailleurs, au poste de Brigitte Bourguignon, précédente ministre de la Santé, et d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, ce sont deux hommes qui les ont remplacées.