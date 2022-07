Remaniement : qui est Caroline Cayeux, nouvelle ministre chargée des Collectivités territoriales ?

Elle est l'une des nouvelles têtes du gouvernement d'Elisabeth Borne, annoncé ce lundi 4 juillet. Caroline Cayeux, 73 ans, a été nommée ministre chargé des Collectivités territoriales. Elle était à ce jour la maire divers droite de Beauvais (Oise) et soutien actif d'Emmanuel Macron. Pressentie pour entrer au gouvernement au lendemain de la présidentielle, elle a finalement été confirmée deux mois et demi plus tard.