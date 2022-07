Remaniement : qui est Laurence Boone, ex-conseillère de Hollande, nommée aux Affaires européennes ?

Économiste de formation, Laurence Boone est spécialisée en macro-économie, en politique européenne et en finance publique. Son doctorat d’économétrie appliquée à la London Business School en poche, la technicienne commence sa carrière dans les années 1990 dans le privé et à la recherche : elle intègre notamment le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, en tant que chercheuse, avant de devenir économiste à la banque britannique Barclays France, puis à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Laurence Boone fait ses premiers pas en politique en juin 2014, quand elle est nommée au poste de conseiller économique et financier au palais de l'Élysée. Elle est alors chargée des négociations avec le G20 au nom du Chef de l’État, et des relations avec les institutions de l’Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et les États membres. Elle y restera jusqu'en 2016. Ele poursuit ensuite sa carrière au sein du groupe Axa puis en tant qu’économiste en chef pour l'OCDE. En janvier dernier, elle a été nommée secrétaire générale adjointe de l’organisation.