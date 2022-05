Gouvernement : Pap Ndiaye, un spécialiste de l'histoire des minorités et de la "condition noire" à l'Éducation nationale

Il est la surprise de ce gouvernement. Pour remplacer Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Education nationale, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont choisi de nommer Pap Ndiaye, un historien issu de la société civile, directeur du musée de l'Histoire de l'immigration depuis février 2021. Né de père sénégalais et de mère française, il est spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités.

Pap Ndiaye arrive rue de Grenelle fort d'un parcours académique exemplaire : diplômé de l'Ecole normale supérieure (ENS), il est agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat obtenu à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), où il a été enseignant quelques années. Depuis 2012, il donne également des cours à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris). Il a étudié cinq ans outre-Atlantique (1991-1996), d'abord à l'université de Virginie, puis de Pennsylvanie. C'est là-bas qu'il dit avoir découvert le "monde noir".