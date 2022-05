Gouvernement : qui est Christophe Béchu, nouveau ministre délégué chargé des Collectivités territoriales ?

Nommé ministre délégué chargé des collectivités territoriales auprès du ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu n'est pas la figure la plus connue qui entre ce vendredi dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui ouvre le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est pourtant le maire d'Angers, 18ᵉ ville de France, depuis 2014.