Remaniement : qui est Olivier Becht, nommé ministre délégué au Commerce extérieur ?

Il affiche d’ores et déjà son ambition de "faire réussir" la France. À peine nommé ministre délégué au Commerce extérieur, Olivier Becht a réagi à son entrée au gouvernement, promettant avant tout de "servir" les Français, a écrit sur Twitter le député du Haut-Rhin, et membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée.

Situé à droite de l'échiquier politique, ce libéral pro-européen de 46 ans sera attaché à la politique de promotion des exportations européennes et internationales, à l'animation des relations économiques et commerciales, et à la préparation et conduite des négociations commerciales (dont celles de l'Organisation mondiale du commerce).