Remaniement : voici le nouveau gouvernement Borne

Trois ministres délégués ont été nommés auprès de la Première ministre :

- Olivier Véran, chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du Gouvernement

- Franck Riester, chargé des Relations avec le Parlement

- Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances

Quatre ministres délégués ont été nommés auprès du ministre de l'Économie :

- Gabriel Attal, chargé des Comptes publics

- Roland Lescure, chargé de l’Industrie

- Jean-Noël Barrot, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications

- Olivia Grégoire, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Caroline Cayeux est chargée des Collectivités territoriales.

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Jean-François Carenco est chargé des Outre-mer.

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Olivier Becht est chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger.

Auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Carole Grandjean est chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels.

Deux autres ministres délégués ont été nommés auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

- Clément Beaune, chargé des Transports

- Olivier Klein, chargé de la Ville et du Logement

Auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Firmin Le Bodo est chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé.

Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq est chargée des Personnes handicapées.