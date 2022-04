Remaniement : la fiche de poste du Premier ministre idéal

C'est un Premier ministre tourné vers l'écologie qui devrait être nommé par Emmanuel Macron. Un effet, comme le président, alors candidat, l'avait promis à Marseille durant l'entre-deux-tours, le prochain chef du gouvernement sera en charge de la planification écologique qu'il veut mettre en œuvre sur les cinq prochaines années. Richard Ferrand, ce mardi sur France Inter, a par conséquent indiqué qu'il devait y avoir "une adéquation entre les objectifs - écologiques - et la personnalité qui l'incarne".

Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs expliqué que le Premier ministre devrait "répondre aux grands défis mis au premier rang par le président". Parmi eux, la mise en place d'une autre mesure phare du programme d'Emmanuel Macron, et qui promet déjà d'être explosive : la réforme des retraites. "Est-ce qu'on prend un Premier ministre dont la mission première est la réforme des retraites et la mise en place du dispositif sur la transition écologique que le président a annoncé ? Dans quel cas, c'est un profil assez technicien", observait ainsi Jean-Pierre Raffarin sur LCI, mardi, soutien d'Emmanuel Macron et lui-même ancien locataire de Matignon.