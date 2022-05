Moyenne d'âge, parité, renouvellement... le nouveau gouvernement en chiffres

Alors qu'il était annoncé resserré, le gouvernement est composé de 26 personnes, dont 16 ministres, six ministres délégués et quatre secrétaires d'État. 13 hommes et 13 femmes ont été nommés, respectant par conséquent parfaitement la parité.

En décomposant la liste d'un peu plus près cependant, les hommes sont largement majoritaires parmi les ministres, puisque dix d'entre eux sont des hommes et six sont des femmes.