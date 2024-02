Remaniement : Nicole Belloubet, la revenante qui déloge Amélie Oudéa-Castéra de l'Éducation nationale

Nicole Belloubet a été nommée ce jeudi ministre de l'Éducation nationale. À 68 ans, l'ancienne garde des Sceaux retrouve le gouvernement, quatre ans après l'avoir quitté. Elle succède à Amélie Oudéa-Castéra, rétrogradée après un mois de polémiques rue de Grenelle et qui garde les Sports et les JO.

L'Éducation nationale tient son quatrième ministre en huit mois. Après Pap Ndiaye, remercié au bout d'un an, Gabriel Attal, parti à Matignon après six mois rue de Grenelle, Amélie Oudéa-Castéra, dont le portefeuille avait été étendu des Sports à l'Éducation en juillet dernier, voilà Nicole Belloubet. À 68 ans, la nouvelle numéro quatre du gouvernement a été nommée ce jeudi ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Ministre dès 2017

Elle retrouve le gouvernement, dans lequel elle était entrée en 2017. Sous Édouard Philippe, elle occupait le poste de ministre de la Justice (après avoir remplacé François Bayrou suite aux législatives), qu'elle a quittée en 2020, laissant sa place à Éric Dupond-Moretti. Cette ancienne membre du Conseil constitutionnel n'est pour autant pas novice en matière d'école. Dans sa carrière, elle fut notamment rectrice des académies de Limoges et Toulouse, entre 1997 et 2005, avant de démissionner en dénonçant les suppressions de postes d'alors.

Cette professeure des universités, docteure en droit public, est issue des rangs socialistes, et entre dans un gouvernement marqué à droite. Elle a ainsi occupé des postes d'adjointe au maire de Toulouse et de vice-présidente de la région Occitanie.

Amélie Oudéa-Castéra, un mois de polémiques

Elle prend la suite d'Amélie Oudéa-Castéra, dont le passage à l'Éducation nationale aura été marqué par de nombreuses polémiques. Pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé, elle aura critiqué l'école publique, avant de s'excuser devant les caméras et à l'Assemblée nationale. Mais le feuilleton s'est poursuivi, au point d'entraîner la démission du recteur de Paris, un des plus hauts responsables de l'Éducation nationale, en désaccord avec sa ministre, qui n'avait pas non plus la confiance des enseignants, selon les dires des syndicats.

Même si Gabriel Attal a affirmé "emmener l'école avec" lui "à Matignon", la position d'"AOC" semblait de plus en plus intenable. Au point qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre ont décidé de faire machine arrière, et de la remplacer à peine installée. Amélie Oudéa-Castéra conserve toutefois un portefeuille crucial en cette année 2024 : celui des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, qu'elle occupe depuis mai 2022.