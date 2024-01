Gouvernement Attal : en plus des Sports, Amélie Oudéa-Castéra devient ministre de l'Éducation nationale

Amélie Oudéa-Castéra est nommée ministre de l'Éducation nationale. Elle conserve par ailleurs le portefeuille des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, son poste depuis mai 2022. Cette ancienne joueuse de tennis prend la relève de Gabriel Attal, devenu Premier ministre.

Sa nomination est le symbole du "resserrement" souhaité par Emmanuel Macron au sein du gouvernement. Amélie Oudéa-Castéra va prendre la tête d'un grand ministère de l'Éducation nationale, qui inclura le portefeuille des Sports et les Jeux olympiques et paralympiques, dont elle avait déjà la charge depuis un an et demi. En cette année olympique, cette ancienne sportive devra donc prendre la relève rue de Grenelle de Gabriel Attal, devenu Premier ministre, tout en supervisant l'organisation de l'événement planétaire l'été prochain à Paris.

Une carrière de tennis à haut niveau, puis camarade de Macron à l'ENA

Au début de ses études, Amélie Oudéa-Castéra pratique le tennis à haut niveau. En catégorie juniors, elle se qualifie même pour la finale de l'US Open en 1993 puis pour les demi-finales de Wimbledon et de Roland-Garros l'année suivante. Elle abandonne finalement l'idée de poursuivre son parcours sportif professionnel en 1996. "Je me dis bon, finalement, j'ai été joué les plus grands tournois du monde, racontait-elle à France inter en 2022. (...) C'est fantastique et je peux presque clore mon chapitre sportif maintenant pour ne rien sacrifier de mon chapitre études et qui me préparera une autre vie professionnelle."

Multi-diplômée (Sciences Po, ESSEC, la Sorbonne), elle est aussi camarade d'Emmanuel Macron au sein de la promotion Léopold Sédar-Senghor à l'École nationale de l'administration (ENA). Elle entame par la suite sa carrière dans le secteur privé, puis intègre plusieurs grandes entreprises, comme Axa et Carrefour. Alors que son nom circule dès le premier mandat de l'actuel chef de l'État en 2017 pour prendre la tête du ministère des Sports, Amélie Oudéa-Castéra n'est finalement nommée à ce poste qu'en mai 2022.

Une foule de dossiers à prendre en main rue de Grenelle

À l'Éducation nationale, plusieurs dossiers attendent la ministre : lutte contre le harcèlement scolaire, expérimentation du port de l'uniforme, attractivité du métier de professeur, création de nouveaux postes... Amélie Oudéa-Castéra devrait aussi promouvoir la place du sport à l'école, alors que l'augmentation de l'activité physique a été fixée comme la grande cause nationale de cette année 2023 par Emmanuel Macron.

"C’est l’école qui sera le socle le plus solide sur lequel nous allons construire l’héritage sportif des Jeux, argumentait-elle déjà en avril dernier dans une tribune publiée dans Le Monde, aux côtés du ministre de l'Éducation d'alors, Pap Ndiaye. Le développement de l’activité physique et sportive à l’école est un objectif commun prioritaire." Depuis novembre, Amélie Oudéa-Castéra incite d'ailleurs les Français à instaurer "30 minutes d'activité physique quotidienne" pour améliorer leurs conditions de vie.

Après Pap Ndiaye et Gabriel Attal, l'ex-sportive devient ainsi la troisième ministre de l'Éducation nationale depuis le début du second mandat d'Emmanuel Macron, en 2022.