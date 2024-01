Nouveau gouvernement : Darmanin, Le Maire, Dupond-Moretti... les poids lourds maintenus en poste

Gérald Darmanin à l'Intérieur, Bruno Le Maire à l'Économie et Éric Dupond-Moretti à la Justice : plusieurs poids lourds du gouvernement sont reconduits à leur poste dans la nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Gabriel Attal.

Le Premier ministre Gabriel Attal pourra continuer de s'appuyer sur quelques poids lourds du gouvernement. Selon nos informations, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti, ministres de l'Intérieur, de l'Économie et de la Justice, ont été confirmés à leurs postes ce jeudi 11 janvier, alors que doit être annoncée une partie de la composition du nouveau gouvernement.

Même chose pour le ministre des Armées Sébastien Lecornu, un temps pressenti pour Matignon, qui conserve lui aussi son portefeuille.

L'information avait déjà été confirmée pour Gérald Darmanin, qui avait dit mardi ne "pas avoir fini sa mission" au ministère de l'Intérieur, avec les Jeux olympiques en ligne de mire. Il s'était d'ailleurs déplacé dans un commissariat en compagnie de Gabriel Attal mercredi après-midi.

Le garde des Sceaux, relaxé par la Cour de justice de la République fin novembre, n'a lui non plus jamais été vraiment inquiété et garde la confiance du président de la République et du chef du gouvernement.

Des doutes étaient en revanche apparus s'agissant de Bruno Le Maire, qui va finalement rester à Bercy.