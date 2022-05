Gouvernement : qui est Justine Bénin, nouvelle secrétaire d'État chargée de la Mer ?

Passée par la droite et la gauche dans son parcours politique, Justine Bénin, 47 ans, était auparavant conseillère départementale de la commune du Moule et ancienne conseillère municipale et régionale. Diplômée d'une maitrise en droit social, obtenue à Toulouse, la nouvelle secrétaire d'État était également conseillère référente à Pôle Emploi avant de s'engager en politique.