"Je vais retourner dans mes Pyrénées" : Jean Castex évoque son avenir après Matignon

"Je note d'ailleurs que pendant mon passage à Matignon, le XV de France a fait des performances remarquables", lâche-t-il, en guise de bilan positif. Et sur les moments plus durs, il mentionne, dans l'ordre : "ces familles endeuillées par un attentat terroriste", "mon déplacement à Auschwitz", et bien sûr la pandémie de Covid-19 - "j'ai essayé de prendre les meilleures décisions possibles, sans jamais mentir", veut-il croire.

À son (ou sa) successeur qui doit encore être nommé par Emmanuel Macron, il prévient : "Je dirai à cette personne qu'elle a de la chance d'arriver ici (à Matignon, ndlr). C'est une maison qui tourne, avec un personnel remarquable et bienveillant. C'est comme une famille." Il ne se fait aucune illusion sur la fin de son séjour dans l'hôtel particulier des premiers ministres. "On est à la fin d'un cycle, personne n'est propriétaire de sa charge", dit-il.