Remaniement : Élisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui salue son travail "exemplaire"

La Première ministre Élisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, ce lundi 8 janvier. L'Élysée a fait savoir que le président l'avait acceptée. Dans un message sur X, Emmanuel Macron a remercié la cheffe du gouvernement "de tout cœur" pour son travail "exemplaire" au "service de la Nation".

Après 20 mois de bons et loyaux services, la Première ministre Élisabeth Borne, deuxième femme à devenir cheffe d'un gouvernement sous la Ve République, a annoncé sa démission. Dans sa lettre remise au chef de l'État, elle a acté la "volonté" du président de la République "de nommer un nouveau Premier ministre".

Remerciée "de tout cœur" par Emmanuel Macron

"Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission, guidée par le souci constant, que nous partageons, d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens", a-t-elle ajouté, estimant qu'il était "plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes".

L'Élysée a fait savoir que le président avait accepté la démission de la Première ministre. Parallèlement, sur le réseau social X, Emmanuel Macron a remercié "de tout cœur" la désormais ex-cheffe du gouvernement pour son travail "exemplaire" au "service de la Nation". "Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État", a-t-il encore déclaré.

Alors que les rumeurs d'un remaniement allaient bon train, la Première ministre s'était rendue vers 18h00 à l'Élysée pour un entretien avec le président. En attendant la nomination du nouveau gouvernement, le palais a fait savoir que c'est Élisabeth Borne qui se chargera, "avec les membres du Gouvernement", du traitement des affaires courantes.