Remaniement : quand sera annoncé le nouveau gouvernement au complet ?

Gabriel Attal et Emmanuel Macron multiplient les entretiens pour réfléchir à la composition du prochain gouvernement. Selon plusieurs sources, le couple exécutif aurait envie de lever le voile sur la future équipe d'ici à la fin de semaine, voire ce jeudi.

Le nom du nouveau Premier ministre désormais connu, qui composera le gouvernement de Gabriel Attal ? Depuis l'officialisation de sa nomination mardi, l'ex-ministre de l'Education nationale est à la tâche pour constituer une équipe. A son retour d'un déplacement dans le Pas-de-Calais mardi soir, il a été reçu par le président de la République pour en discuter, et ce mercredi midi les deux hommes se sont de nouveau retrouvés pour déjeuner ensemble. Ils ont "la volonté d'aller vite, sachant que l'exercice est par définition imprévisible", a indiqué l'entourage présidentiel à l'AFP. "Il nous a parlé de la fin de semaine", a avancé le président du Sénat Gérard Larcher sur TF1 après avoir échangé au téléphone avec Gabriel Attal mardi soir. L'objectif aurait même été fixé à ce jeudi.

À l'heure actuelle, quelques postes ont déjà été pourvus, par exemple celui de directeur de cabinet de Gabriel Attal. C'est l'actuel directeur du Trésor Emmanuel Moulin qui devrait être nommé. Selon nos informations, certains ministres sont déjà fixés sur leur sort, notamment Gérald Darmanin, qui devrait rester à l'Intérieur. Emmanuel Macron et Gabriel Attal auraient l'idée de constituer une équipe plus resserrée qu'actuellement. Plusieurs conditions devront être respectées, notamment la parité et l'équilibre entre les différentes composantes de la majorité (Horizons, MoDem).

Vérifier le casier judiciaire et la situation fiscale des futurs ministres

Quel délai pour arriver à cela ? Les négociations et les tractations pour convaincre quelqu'un de rejoindre le gouvernement, ou les discussions visant à apaiser le ressentiment de ceux n'ayant pas obtenu le poste souhaité, peuvent prendre plusieurs jours. Tout comme les vérifications administratives. D'ici à l'annonce de la composition du gouvernement, l'Élysée vérifiera que les nominations envisagées ne se heurteront pas à de possibles conflits d'intérêts et pourra vérifier le casier judiciaire du futur ministre ou qu'il est bien à jour de ses impôts. Avant que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique passe au crible leurs déclarations de patrimoine et situations fiscales plus en détail.

Les derniers exemples ont montré qu'il se passait en moyenne trois jours entre la désignation du chef de gouvernement et de ses ministres. Le dernier remaniement avait eu lieu en juillet dernier : Elisabeth Borne reconduite le 17 juillet, ses ministres avaient été nommés le 20. Avant elle, Jean Castex avait été nommé le 3 juillet 2020, et son gouvernement annoncé en deux temps, le 6 juillet pour les ministres, le 20 pour les secrétaires d'État.