Remaniement : qui est Catherine Colonna, nouvelle ministre des Affaires étrangères ?

Diplômée de l'Institut d'Études politiques (1980) et de l'ENA (1983), Catherine Colonna dispose d'un curriculum vitæ bien rempli sur le front diplomatique. Au début des années 1990, la nouvelle cheffe de la diplomatie française a tantôt été chargée de mission pour les questions européennes au centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, sous-directrice de la presse du Quai d'Orsay, ou encore porte-parole adjointe de ce même ministère, relève le site de l'ambassade de France à Londres.

Catherine Colonna a ensuite rejoint Jacques Chirac à l'Élysée au moment de sa première élection, en 1995, pour devenir porte-parole de la présidence de la République jusqu'en 2004. Plus récemment, avant d'occuper ses fonctions outre-Manche, elle avait été déléguée permanente de la France auprès de l'Unesco (2008-2010), ambassadrice de France en Italie et à Saint-Marin (2014-2017) et représentante permanente de la France auprès de l'OCDE (2017-2019).