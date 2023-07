Remaniement : Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, nommé ministre du Logement

Patrice Vergriete n'est pas vierge de toute expérience au sommet de l'État puisqu'il a été membre du cabinet de Martine Aubry lorsqu'elle était ministre de l’Emploi et de la Solidarité, et de Claude Bartolone au ministère de la Ville, à la fin des années 1990. Il y a suivi en particulier les dossiers des Grands Projets de Ville (GPV) et de la politique de renouvellement urbain.

Après cette expérience gouvernementale, il a dirigé l’Agence d’Urbanisme Flandre-Dunkerque avant de travailler sur les questions du logement en collaborant au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés de l’École nationale des

Ponts et Chaussées puis au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. En 2020, il est devenu président de France Ville Durable, et exerce depuis 2023 l’intérim de la Présidence de la Fédération nationale des agences d’urbanisme. Par décret du Président de la République en date du 24 janvier 2023, Patrice Vergriete avait été nommé président du Conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.