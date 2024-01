Remaniement : Prisca Thevenot nommée porte-parole du gouvernement

Prisca Thevenot va être nommée ce jeudi nouvelle porte-parole du gouvernement, selon des sources concordantes à TF1-LCI. Elle occupait jusqu'ici le portefeuille de la Jeunesse et du Service national universel, sous la tutelle... de Gabriel Attal.

Le gouvernement a une nouvelle porte-parole. Prisca Thevenot va être nommée ce jeudi porte-parole du gouvernement, en remplacement d'Olivier Véran, qui occupait cette fonction depuis juillet 2022, selon des sources concordantes à TF1-LCI. Prisca Thevenot était entrée au gouvernement lors du précédent remaniement, en juillet 2023. Sous la tutelle de Gabriel Attal, elle était devenue secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et au Service national universel.

Ancienne porte-parole du parti présidentiel

Cette ancienne consultante et entrepreneure, fille d'immigrés mauriciens, a d'abord fait ses classes en zone d'éducation prioritaire (ZEP), avant une grande école de commerce, l'EM Lyon, et une carrière dans le privé, en cabinets de conseil notamment. Fidèle du camp macroniste depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État, Prisca Thevenot, 38 ans, n'était pas parvenue à intégrer l'Assemblée nationale en 2017, battue aux législatives en Seine-Saint-Denis par Marie-George Buffet (PCF).

Elle était alors devenue porte-parole du parti présidentiel, la République en marche (devenu Renaissance), avant d'être élue conseillère régionale d'Île-de-France en 2021. Un an plus tard, elle était cette fois parvenue à se faire élire au palais Bourbon en tant que députée de la 8ᵉ circonscription des Hauts-de-Seine, dont elle a été membre de la commission des Affaires sociales, jusqu'à son entrée au gouvernement.

Elle va désormais prendre du galon et la lumière. En tant que porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot se présentera à l'issue de chaque Conseil des ministres devant la presse, et devra défendre la politique de l'exécutif. Elle succède à une longue liste de porte-parole sous Emmanuel Macron : Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, Sibeth Ndiaye, Gabriel Attal, Olivia Grégoire et Olivier Véran.