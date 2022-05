Remaniement : qui sont les nouveaux ministres du gouvernement Borne ?

Près d'un mois après la réélection d'Emmanuel Macron, le gouvernement d'Élisabeth Borne a enfin été dévoilé. Ce vendredi, sur le perron de l'Élysée, le secrétaire général de la présidence, Alexis Kohler, a égrené la liste des heureux choisis. Parmi eux, les habitués des lieux depuis cinq ans - Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Gabriel Attal - mais aussi des nouveaux noms. Au total, 13 des 26 ministres et secrétaires d'État ne figuraient pas dans le gouvernement de Jean Castex.

Catherine Colonna

Ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna est nommée ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette ancienne chiraquienne succède à Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay, et aura la lourde tâche de diriger la diplomatie française en pleine guerre en Ukraine. En savoir plus sur Catherine Colonna.

Pap Ndiaye

C'est l'une des surprises du gouvernement Borne. Pap Ndiaye, historien spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités, a été nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Il succède à Jean-Michel Blanquer, qui quitte le ministère avec le record de longévité. En savoir plus sur Pap Ndiaye.

Damien Abad

Président du groupe d'opposition Les Républicains à l'Assemblée, sommé de quitter LR par son président Christian Jacob, Damien Abad achève sa transition. Il rejoint Emmanuel Macron et devient ministre des Solidarités, de l'Autonomie et du Handicap. En savoir plus sur Damien Abad.

Sylvie Retailleau

Présidente de l'université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau quitte ses fonctions pour occuper le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À 57 ans, elle a réalisé toute sa carrière au sein de l'enseignement supérieur. Elle succède à Frédérique Vidal. En savoir plus sur Sylvie Retailleau.

Stanislas Guerini

C'est l'un des fidèles d'Emmanuel Macron. Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, entre au gouvernement. Il devient ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. En savoir plus sur Stanislas Guerini.

Yaël Braun-Pivet

Peu connue du grand public, jamais ministre, Yaël Braun-Pivet faisait jusqu'ici partie des rouages de la majorité en tant que présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle devient ministre des Outre-Mer, en lieu et place de Sébastien Lecornu. En savoir plus sur Yaël Braun-Pivet.

Rima Abdul-Malak

Conseillère culture d'Emmanuel Macron, Rima Abdul-Malak entre sur le devant de la scène. Elle succède à Roselyne Bachelot en tant que ministre de la Culture. En savoir plus sur Rima Abdul-Malak.

Amélie Oudéa-Castéra

À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont décidé de dédier un ministère à l'événement. Il sera dirigé par Amélie Oudéa-Castéra, actuelle directrice générale de la Fédération française de tennis, qui sera également en charge des Sports. En savoir plus sur Amélie Oudéa-Castéra.

Isabelle Rome

La magistrate Isabelle Rome fait, elle aussi, son entrée au gouvernement. Elle est nommée ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. En savoir plus sur Isabelle Rome.

Christophe Béchu

Le maire d'Angers, Christophe Béchu, soutien d'Emmanuel Macron via le parti d'Édouard Philippe, Horizons, devient à son tour ministre. Il est nommé ministre délégué chargé des Collectivités territoriales. En savoir plus sur Christophe Béchu.

Justine Bénin

La députée de la 2e circonscription de Guadeloupe, Justine Bénin, devient secrétaire d'État chargée de la Mer. Elle succède à Annick Girardin. En savoir plus sur Justine Bénin.

Charlotte Caubel

Elle aussi est magistrate, et elle aussi entre au gouvernement. Charlotte Caubel, ancienne directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est nommée secrétaire d'État chargée de l'Enfance. En savoir plus sur Charlotte Caubel.

Chrysoula Zacharopoulou

La Franco-grecque Chrysoula Zacharopoulou, eurodéputée, complète la liste. Elle devient secrétaire d'État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux. En savoir plus sur Chrysoula Zacharopoulou.