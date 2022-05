"Trahison", "on prend les mêmes et on recommence..." : l'opposition vent debout contre le nouveau gouvernement

"Darmanin pour continuer de (ne pas) lutter contre les violences sexistes et sexuelles, Le Maire reconduit pour mener une économie toujours plus libérale, un chasseur à l’agriculture, et une Première ministre qui a cassé l’assurance chômage et la SNCF. Rien de neuf en Macronie", se désole, de son côté, l'écologiste Eric Piolle, maire de Grenoble. "Donc rien ne change, à part Pap Ndiaye. Et surtout pas l’Intérieur et la Justice", surenchérit Sandrine Rousseau, battue à la primaire écologiste précédant l'élection présidentielle.