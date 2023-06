Stanislas Guerini favorable au maintien d'Elisabeth Borne à Matignon : "Elle avance avec beaucoup de courage"

Alors que les rumeurs vont bon train sur un possible remplacement, Elisabeth Borne pourrait au contraire être maintenue à son poste. C'est ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron dans un entretien au journal La Provence, au cours duquel il a notamment annoncé que sa Première ministre allait faire le point sur différentes réformes dans la première quinzaine de juillet. Sans se prononcer sur l'avenir de la cheffe du gouvernement, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas Guerini s'est montré optimiste sur LCI à son sujet. "Elle a le soutien et la confiance du président de la République, de tous les ministres qui se sont engagés derrière elle", a-t-il assuré.