Une femme à Matignon ? Édith Cresson, unique Première ministre française, lui souhaite "beaucoup de courage"

Édith Cresson, 88 ans, se souvient des attaques subies lors de son accession à la tête du gouvernement. "On me prêtait des propos que je n'avais jamais tenus, on me lançait des critiques permanentes, on faisait des commentaires sur ma tenue vestimentaire...", se rappelle-t-elle. "On ne se permettait jamais la même chose, les mêmes commentaires, sur la tenue des hommes politiques."

Pourtant, les Français semblent favorables à la nomination d'une femme à Matignon. Selon un sondage daté de fin avril, 74% de la population espère une Première ministre pour diriger le futur gouvernement. "Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique", juge Édith Cresson.