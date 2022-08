Remise carburant, bouclier tarifaire... le Sénat vote le second train de mesures sur le pouvoir d'achat

L'exécutif vise une adoption définitive des dispositions destinées à répondre à l'inflation galopante au plus tard dimanche. Ce sera chose faite a priori dès mercredi soir pour le premier volet, avec le projet de loi d'"urgence" sur lequel députés et sénateurs ont trouvé un accord en commission mixte paritaire. Mercredi soir, ils tenteront aussi de trouver un terrain d'entente sur le deuxième volet porté par la loi de finances rectificatives, votée donc dans la nuit par le Sénat et qui pourrait en cas d'accord être validée définitivement jeudi.