Inflation : ces villes distribuent gratuitement des kits de fournitures scolaires à leurs élèves pour la rentrée

Si à Marseille, ce sera une première, d'autres municipalités distribuent des kits depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'est le cas de Lisses (Essonne), Évry-Courcouronnes (Essonne), Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), Puteaux (Hauts-de-Seine) ou Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). À Lille, ce sera la troisième année consécutive que la mairie socialiste distribue des kits à ses élèves de maternelle et d'élémentaire. "Les familles n’ont donc plus de listes de fournitures à acheter, et seuls le cartable, la trousse vide et un éventuel agenda - toutes choses que les enfants aiment choisir personnellement - restent à la charge des familles", indique-t-elle dans un communiqué.

La ville de Martine Aubry justifie cette mesure par des soucis de justice sociale et de transition écologique. Le maire de Trappes (Yvelines) Ali Rabeh, qui distribuera lui aussi des fournitures cette rentrée, voit là un "geste indispensable pour nos familles qui subissent l'inflation". "Mais l'accès réellement à gratuit à l'école de la République doit-il dépendre de la commune où l'on habite ? Bien sûr que non : c'est un enjeu national qui devrait être garanti par l'État afin d'assurer l'égalité de tous", a écrit l'élu Génération.s sur X (ex-Twitter).