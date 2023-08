Allocation de rentrée : Aurore Bergé assure que l'aide est suffisante pour payer les fournitures scolaires

Mais selon les résultats d'une enquête de la Confédération syndicale des familles (CSF) publiée le 16 août et menée sur 109 ménages, le coût moyen d'une liste complète de fournitures à la rentrée 2023 pour un élève en école primaire s'élève à 233 euros contre 190 euros en 2022 (+23%), 371 euros pour un collégien (+3,5%) et 427 euros pour un lycéen (+3,1%). Soit une hausse de 11,3% du coût des fournitures scolaires par rapport à l'année précédente. Un chiffre proche de celui avancé par l'UFC-Que Choisir le 18 juillet. Selon les relevés de l'association sur les prix en supermarchés sur 137 produits, la hausse s'établit à 10% entre début juillet 2022 et début juillet 2023.

Ainsi, selon la CSF, les montants de l'allocation de rentrée scolaire ne seraient pas suffisants pour couvrir les coûts liés à la scolarité tout au long de l'année scolaire. "Les familles devront dépenser entre 900 euros et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant", pointe le rapport.