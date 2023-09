Borne et Attal prennent l'avion pour un trajet Paris-Rennes de 38 minutes, la gauche indignée

Un trajet de 38 minutes qui passe mal. L'avion pris par la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal pour se rendre à Rennes afin d'assister à la rentrée scolaire lundi matin n'a pas du tout plu aux élus de gauche et aux écologistes. Alors que le département d'Ille-et-Vilaine se situe à peine à 1H30 de la capitale en TGV, la cheffe du gouvernement et le ministre de l'Éducation ont privilégié un Falcon gouvernemental pour aller à Liffré et à Saint-Germain-sur-Ille, selon nos confrères de BFMTV. Un moyen de transport plus rapide certes, mais bien plus émetteur de gaz à effet de serre que le train.