L'uniforme a-t-il déjà été obligatoire à l'école en France ?

Faut-il généraliser l'uniforme à l'école ? Le débat revient à intervalles réguliers, relancé par ses partisans, parmi lesquels de nombreux responsables politiques de droite et d'extrême droite. Si ce lundi le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a dit "souhaite[r] lancer assez vite une expérimentation sur le sujet", la veille le président des Républicains Eric Ciotti réclamait la possibilité de "lancer une expérimentation dans ce sens, dans les collèges des Alpes-Maritimes". "Je propose qu'on avance vite et qu'on généralise le retour de l'uniforme", a-t-il suggéré dans le Journal du dimanche, laissant entendre que l'uniforme avait déjà été généralisé et obligatoire en France.

"Je lis quelques fois 'on va revenir à l'uniforme'. On n'a jamais eu l'uniforme dans l'école publique française. Jamais. Il y avait la blouse", a nuancé le président du MoDem, François Bayrou, toujours ce dimanche sur Europe 1 et CNews. Qu'en est-il ?