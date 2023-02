À une voix près, les députés rejettent le repas à 1 euro pour tous les étudiants

Alors que les députés de la Nupes et du Rassemblement national étaient favorables au texte, seuls les membres des groupes Renaissance et Les Républicains étaient en mesure de faire basculer la situation. Longtemps en nombre insuffisant, les parlementaires de la majorité ont fait durer les débats et battu le rappel des troupes, avec succès. Il s'en est cependant fallu de peu puisque la proposition de loi a été rejetée à une voix près (183 pour, 184 contre).

"Les députés Renaissance et LR ont rejeté notre proposition pour (...) le repas à un euro pour tous les étudiants. Pour que tous les étudiants puissent manger à leur faim. Le combat continue", a réagi dans un tweet le président du groupe socialiste Boris Vallaud, alors que sept députés LR ont également voté contre et quatre se sont abstenus.