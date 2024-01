Rapport de la Cour des comptes sur l'immigration : la droite dénonce un "aveu délirant" de Pierre Moscovici

Pierre Moscovici a reconnu vendredi sur LCI avoir reporté la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur l'immigration, compte tenu du calendrier politique de la loi immigration. Un aveu "délirant", dénoncé par la droite et l'extrême droite. Des élus accusent le patron de la Cour des comptes d'avoir tenté de ménager l'exécutif.

Le mea culpa n'a pas suffi à apaiser les esprits. Au lendemain de la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur l'immigration, Pierre Moscovici a reconnu, vendredi 5 janvier sur LCI, avoir repoussé de quelques jours la parution du document, prévue à l'origine deux jours après le vote de la motion de rejet de la loi immigration. Si le premier président de l'institution est "persuadé d'avoir eu raison", ce n'est pas le cas de certains élus de droite et d'extrême droite, qui dénoncent un rapport "sciemment dissimulé".

Une décision "partisane", selon la droite

C'est en tout cas l'expression utilisée par Valérie Boyer. Sur les réseaux sociaux, la vice-présidente des Républicains a décrit une "décision indéfendable" qui irait à l'encontre des missions de la Cour des comptes. Selon la sénatrice des Bouches-du-Rhône, les rapports de la juridiction financière doivent "éclairer les débats et ne pas être sciemment dissimulés au Parlement". De son côté, Pierre Moscovici avait justifié sa décision sur LCI, évoquant la "crise politique" que traversait le pays à ce moment, au cours de laquelle "les arguments rationnels se faisaient peu entendre". Il a donc préféré protéger son rapport et éviter qu'il soit "caricaturé et utilisé à mauvais escient".

Un argument inaudible pour Nicolas Meizonnet. Le député RN du Gard voit dans ce report une "dissimulation inacceptable". Idem du côté d'Annie Genevard. Sur le réseau social X, la secrétaire générale du parti de droite, également députée, estime qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une "scandaleuse décision partisane" de l'ancien ministre socialiste. Si bien que pour l'élue de droite, cette décision "porte atteinte à la crédibilité de la Cour des comptes".

Une faute telle qu'elle est devenue "injustifiable" aux yeux de l'opposition. "Cet aveu de Pierre Moscovici est absolument délirant", s'est ainsi insurgé Aurélien Pradié : "Notre démocratie est en état de délabrement." Une vision similaire à celle de Laurent Wauquiez, qui a dénoncé sur X un "manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles les plus élémentaires". Et de surenchérir en demandant la démission du président de l'institution.