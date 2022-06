"Reprendre une activité professionnelle" : Elisabeth Borne se défend d'avoir voulu "blesser" une femme handicapée

Après avoir provoqué un tollé auprès de l'opposition de gauche et sur les réseaux sociaux, la Première ministre rétropédale. Elisabeth Borne a assuré, mercredi 8 juin, n'avoir "pas eu l'intention" de "blesser" une auditrice handicapée, à qui elle avait suggéré de "peut-être reprendre une activité professionnelle" lors d'une émission, la veille, sur France Bleu. "Ce que je veux dire c'est que si la personne - Dolorès en l'occurrence - a pu être blessée par mes propos, je le déplore. Je n'ai naturellement pas eu l'intention de la blesser", a déclaré la Première ministre, en marge d'un déplacement à Versailles.

La veille, la cheffe de l'exécutif avait dialogué avec une auditrice nommée Dolorès qui, émue, l'interpellait sur sa situation personnelle, et notamment sur la "déconjugalisation" de l'allocation adulte handicapée. Rappelant que "des aides pour la vie courante", "qui sont pas du tout sous condition de ressources", existent, la Première ministre a ensuite ajouté : "et il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité".