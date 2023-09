Restos du cœur : 10 des 15 millions d'euros promis par le gouvernement avaient-ils déjà été annoncés ?

Mais le ministère se défend d'avoir chiffré le montant de cette aide à 10 millions d'euros précisément. La somme était discutée entre le gouvernement et les Restos du cœur, mais pas promise, indique-t-on dans l'entourage de la ministre. Il s'agissait plutôt de la somme réclamée par l'association, qui tablait sur le fait d'avoir ces 10 millions sans que cela lui ait été confirmé officiellement par les services du ministère, ont précisé ces derniers auprès de TF1info.

Ces dernières heures, les discussions entre l'association et le gouvernement ont permis de confirmer qu'elle pourrait recevoir les quelque 10 millions d'euros du plan qui lui reviennent plus rapidement que prévu, en urgence. Le ministère des Solidarités et des Familles assure tout faire pour débloquer l'argent et le transférer au plus vite aux Restos - et aux autres associations concernées. Il précise également qu'une somme supplémentaire - correspondant à quelque 5 millions d'euros, donc - à celle qui sera allouée dans le cadre du plan "mieux manger pour tous" a été débloquée pour apporter une aide supplémentaire à l'association.

