Législatives partielles : la Nupes gagne un siège, le RN en perd un

Trois élections partielles et un seul sortant reconduit. La Nupes a gagné un siège en Charente, tandis que le RN en a perdu un au profit de Renaissance dans la Marne à l'issue du second tour des trois législatives partielles dimanche. La majorité réalise une opération neutre, puisqu'elle perd le siège de Thomas Mesnier (Horizons) dans la première circonscription de Charente, mais remporte grâce à Laure Miller (Renaissance) la deuxième circonscription de la Marne. Ces élections faisaient suite à des décisions d'invalidation du Conseil constitutionnel.

Dans la 8e circonscription du Pas-de-Calais (Saint-Omer et alentours) Bertrand Petit - apparenté PS et investi par la Nupes, après avoir présenté en juin une candidature dissidente - est le seul à conserver son siège après avoir largement dominé, avec 66,49% des voix, le candidat RN Auguste Evrard, qui a récolté 33,51% des suffrages, dans un second tour où seulement 27,93% des électeurs de la circonscription sont allés voter.

En juin, Bertrand Petit l'avait emporté avec 55,82% des voix, permettant à la gauche de reconquérir cet ancien fief dans un département où six circonscriptions sur douze avaient été remportées par le RN. Son élection avait été invalidée en raison du choix de son suppléant, René Hocq, inéligible car déjà remplaçant d'un sénateur.